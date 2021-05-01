«Індійський» штам підступає до України. Чи треба боятися?

З одного боку з ним пов’язують рекордне зростання захворюваності в Індії, а з іншого – вчені вважають, що «британець» небезпечніший

Нині увесь світ з острахом спостерігає за катастрофічною ситуацією в Індії, що склалася з різким сплеском захворюваності на COVID-19. За добу 29 квітня в країні виявили 386 452 нові випадки зараження ковідом, що є абсолютно рекордним показником у світі. Утім, не треба забувати, що у співвідношенні з кількістю і щільністю населення, Індія не є світовим лідером – ні за рівнем інфікування, ні за летальністю. Але таку ситуацію пов’язують не лише із порушенням протиепідемічних заходів, а й із поширенням місцевого штаму, який вже зафіксували у 20 країнах.

На жаль, індійський штам усе ближче підбирається до України – його вже виявили у Чехії та в Румунії, з якою у нас спільний кордон. А ще новий штам уже зафіксовано в Туреччині – у країні, куди літають відпочивати наші громадяни, і яка зараз закрилась на повний локдаун, крім, зауважте, туристичної сфери…

Заразніший, обманює імунну систему, але перебіг ковіду не змінює

Учені припускають, що індійський штам B.1.617 виник в жовтні 2020-го. Його нерідко називають штамом з подвійною мутацією, але згідно зі звітом Science Direct, геном B.1.617 насправді має як мінімум 13 різних мутацій. Однак учених найбільше цікавлять дві основні мутації – E484Q і L452R, пише The Times Now (цілодобовий англійський канал новин в Індії). Обидві мутації допомагають вірусу легше зв’язуватися з людським рецептором ACE2 і ухилятися від імунної відповіді. В останні тижні також була виявлена третя мутація, яка, на думку деяких учених, також може підвищити заразність цього варіанту.

Ці три мутації, які працюють разом, викликають побоювання, що варіант B.1.617 може бути більш «трансмісивним», ніж вихідний штам SARS-CoV-2, тобто легше передаватися. Також необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи може цей варіант викликати тяжче протікання хвороби або збільшувати імовірність повторного зараження. Досі таких підтверджень від офіційних джерел немає.

Щодо перебігу самої хвороби наразі у Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що немає підстав говорити, що перебіг хвороби з цією мутацією суттєво відрізняється від «класичного перебігу». Наприклад, пацієнта з Чехії, у якого зафіксували зараження індійським штамом, були «стандартні» прояви – лихоманка, біль у м’язах та головний біль.

Виробники вакцин переконують, що захист буде

Наразі немає офіційних підтверджень про те, що наявні вакцини будуть неефективними проти індійського штаму. Але свіже повідомлення з Ізраїлю про те, що новий штам виявили у чотирьох вакцинованих людей викликає занепокоєння.

Угур Сахін

Генеральный директор BioNTech Угур Сахін сказав CNBC, що впевнений: вакцина, розроблена американським партнером Pfizer, ефективна проти варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Індії. Він сказав, що німецький виробник ліків протестував свою вакцину проти аналогічних «подвійних мутантів» і, відштовхуючись від цих даних, висловив впевненість у тому, що щеплення захищатиме як і раніше.

Тим часом директор Інституту геноміки і інтегративної біології (Нью-Делі) Анураг Агравал заявив, що Ковішилд (з неї почалася вакцинація в Україні) і Коваксин – дві вакцини проти ковіду, які нині використовуються в Індії, ефективні проти «індійського штаму» і показують «більш легке» протікання захворювання в разі все ж таки інфікування після вакцинації.

Це підтверджує раніше опублікований препринт дослідження, проведеного ICMR (Індійська рада з медичних досліджень) і Bharat Biotech (виробник COVAXIN),опублікований в biorXiv. Згідно з цими даними, COVAXIN дійсно забезпечує захист від варіанту з подвійним мутантом. Повідомляється, що дослідники зібрали сироватку у 28 осіб, які брали участь в другій фазі дослідження вакцини, а також у 17 осіб, які були інфіковані більш старими штамами SARS-CoV-2. «Дослідження показало, що нейтралізуюча здатність проти варіанту вірусу з подвійною мутацією виявилася на належному рівні в обох групах – у людей, які отримали вакцину, і у тих, хто одужав від COVID-19», – сказав доктор Саміран Панда, один із співавторів препринту. Пізніше у Центрі клітинної і молекулярної біології заявили: результати дослідження «в пробірці» показали, що вакцина Ковішилд та сироватка тих, хто одужав, теж забезпечують захист від мутованого варіанту коронавірусу. Чи не зміняться ці дані згодом – покаже тільки час, адже поки цей штам ще вивчається.

Українські вчені більше занепокоєні «британським» штамом

З огляду на поширення індійського штаму в сусідніх з Україною країнах Європи, експерти прогнозують, що в Україні він може бути виявлений вже у травні. 30 квітня голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що уряд прийняв рішення заборонити з 2 травня в’їзд в України іноземців з Індії. Водночас громадяни України, які прибуватимуть з цієї країни, мають пройти обов’язкову самоізоляцію незалежно від результату ПЛР-тесту. Але проблема в тім, що в Україні лише в липні запрацює лабораторія, яка зможе виділяти різні штами коронавірусу. А поки Україна продовжує відправляти зразки в Лондон і Берлін, звідки результати надходять лише за кілька тижнів. За наявними даними, на нашій території у 21 регіоні циркулює «британський» штам та зареєстрований один випадок «південноафриканського» у Полтавській області.

Інститут молекулярної біології і генетики

Утім, в Інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук України вважають, що «британський» штам коронавірусу є значно небезпечнішим за «індійський». «Цей штам інтенсивно спричинює захворювання людей по всьому світу і продовжує змінюватись. Ці зміни вкрай необхідно досліджувати, щоб встигнути виявити ще небезпечніші мутації «британця» та протидіяти поширенню нових загрозливих форм коронавірусу», – переконані науковці. Вони зауважують, що у всесвітніх наукових базах даних «індійський» штам поки що не віднесено до групи «небезпечні», він має статус «у процесі дослідження».

Зрештою учені підсумовують: необхідно якомога швидше проводити загальну вакцинацію всього населення планети вакцинами, що зареєстровані та дозволені для використання. Лише така стратегія може зупинити появу нових небезпечних штамів.

Юлія Горбань, Київ