В Україні створять спецлабораторію для роботи з інфекційними матеріалами

Кабінет Міністрів встановив порядок використання коштів для створення на базі Інституту молекулярної біології та генетики НАН України спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Робимо важливий крок у напрямку розвитку сектору наукових досліджень та науково-технічних розробок. Уряд встановив порядок використання коштів для створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами. Вона буде обладнана на базі Інституту молекулярної біології та генетики НАН України», - написав Шмигаль.

Як зазначається на сайті Міністерства фінансів України, на створення лабораторії виділили понад 58 мільйонів гривень.

Бюджетні кошти будуть спрямовані на:

- створення на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами;

- придбання новітнього та модернізацію наявного наукового обладнання з метою оснащення спеціалізованої лабораторії;

- акредитацію спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами.

«Створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами дозволить розробляти достатню кількість діагностикумів, генного інструментарію і прототипів вакцин, а також контролювати їх якість. Видатки на створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами в обсязі 58,6 млн грн враховані у Державному бюджеті України на 2021 рік», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський закликав якнайшвидше підготувати сучасну лабораторію для розробки вакцин та ліків. З метою створення такої лабораторії цьогоріч у державному бюджеті було закладено 100 млн грн.