В Україні за добу - ще 6 813 випадків коронавірусу

В Україні протягом минулої доби, 12 травня, виявили 6 813 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівники.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників", - зазначив міністр.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу госпіталізовано 2 569 осіб; сталося 346 летальних випадків; одужало 19 507 осіб; здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 135 886 осіб; одужало – 1 816 643; летальних випадків – 47 333; проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

20 386 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня.

901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.