У світі - вже понад 165,5 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 20 травня у світі з початку пандемії загалом офіційно підтверджено 165 575 058 випадків COVID-19, зокрема 3 432 001 летальний.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Водночас від цієї хвороби станом на цей четвер у світі вже одужали 144 624 673 особи.

До першої трійки за числом заражень коронавірусом входять такі держави як США (33 802 324), Індія (25 772 440) та Бразилія (15 815 191).

Найгірша епідеміологічна ситуація наразі спостерігається в Індії.