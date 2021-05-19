У Франції розраховують «перегорнути сторінку COVID» перед Новим роком

В уряді Франції сподіваються подолати пандемію COVID-19 у листопада-грудні.

Про це в інтерв'ю телеканалу LCI заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо справи підуть краще, відтак, ми зможемо перегорнути сторінку COVID у наступних листопаді чи грудні», - заявив французький міністр.

Він уточнив, що ситуація може покращитися, якщо не з’являтимуться нові варіанти коронавірусу, щодо яких вакцинація може виявитися не ефективною.

Як повідомляв Укрінформ, із 19 травня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму карантину.

У країні відновили роботу усі торгівельні заклади, ресторани, кафе та бази, заклади культури та спорту.