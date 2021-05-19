Франція не надаватиме перевагу для в’їзду вакцинованим російським Sputnik V
Таке роз'яснення оприлюднило Міністерство Європи і закордонних справ Франції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На цьому етапі усі прибуття до Франції, а також усі відбуття з нашої території до країн поза Євросоюзом суворо заборонені, окрім вагомих причин», - заявили у французькому МЗС, коментуючи позицію Греції, яка дозволила доступ на свою територію особам, щепленим російською вакциною Sputnik V.
Як повідомлялося, російська вакцина Sputnik V не отримала авторизації у регулятора ЄС – Європейському агентстві медичних препаратів.
Нині на рівні Євросоюзу в умовах пандемії діє заборона на в'їзд мандрівників із третіх країн - за винятком деяких вагомих причин.
Греція раніше вирішила приймати туристів, які отримали щеплення проти коронавірусу, у тому числі російською вакциною Sputnik V.
За даними Worldometer, у світі зафіксували 165 093 373 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 422 417 летальних, одужали 144 110 938 осіб.