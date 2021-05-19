Франція не надаватиме перевагу для в’їзду вакцинованим російським Sputnik V

Франція не надаватиме переваги для допуску на територію країни особам, щепленим проти коронавірусу російською вакциною Sputnik V.

Таке роз'яснення оприлюднило Міністерство Європи і закордонних справ Франції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На цьому етапі усі прибуття до Франції, а також усі відбуття з нашої території до країн поза Євросоюзом суворо заборонені, окрім вагомих причин», - заявили у французькому МЗС, коментуючи позицію Греції, яка дозволила доступ на свою територію особам, щепленим російською вакциною Sputnik V.

Читайте також: Науковці знайшли помилки та невідповідності у результатах випробувань Sputnik V

Як повідомлялося, російська вакцина Sputnik V не отримала авторизації у регулятора ЄС – Європейському агентстві медичних препаратів.

Нині на рівні Євросоюзу в умовах пандемії діє заборона на в'їзд мандрівників із третіх країн - за винятком деяких вагомих причин.

Читайте також: Словацька газета не видалятиме новину про Sputnik V попри погрози з РФ

Греція раніше вирішила приймати туристів, які отримали щеплення проти коронавірусу, у тому числі російською вакциною Sputnik V.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 165 093 373 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 422 417 летальних, одужали 144 110 938 осіб.