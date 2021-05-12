Словацька газета не видалятиме новину про Sputnik V попри погрози з РФ

Словацька газета Denník N не видалятиме опубліковану новину про російську вакцину Sputnik V попри погрози Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) подати до суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомила газета на власному сайті.

На початку квітня Denník N опублікував новину, в якій йшлося про те, що словацький регулятор не міг дати остаточний вердикт щодо безпечності й ефективності російської вакцини Sputnik V через те, що її виробник надав тільки 80% від усіх необхідних документів.

У відповідь РФПІ, який фінансує розробку Sputnik V, пригрозив словацькій газеті юридичними кроками, якщо Denník N не видалить або не відреагує новину до 9 травня.

«У цій новині було точно процитовано офіційну заяву Державного інституту контролю за лікарськими засобами. Він досі має сумніви щодо Sputnik V, і ми не бачимо підстав видаляти цю новину», - заявив головний редактор газети Матус Костольні.

Як повідомлялося, скандал навколо поставок російської вакцини до Словаччини вибухнув 3 тижні тому. Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами досліджував вакцину, закуплену попереднім складом уряду, і прийшов до висновку, що вона не ідентична тій, яка отримала схвалення наукового журналу The Lancet. Тоді словацькі експерти не змогли рекомендувати використання російської вакцини, враховуючи недостатність інформації про неї. Однак було прийнято рішення про можливість схвалення після дослідження в лабораторії в Угорщині, результатів якого наразі немає.

Через закупівлі двох мільйонів доз російської вакцини у Словаччині виникла урядова криза. Прем'єр-міністр Ігор Матович подав у відставку.