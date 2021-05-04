Вибухи на артскладах та Sputnik V: у Чехії політичний скандал з віцепрем’єром

Чеське ЗМІ звинуватило віцепрем'єра країни, главу МВС Яна Гамачека у спробі приховати участь російської ГРУ в терактах 2014 року в обмін на отримання вакцини Sputnik V, Гамачек усе заперечує.

Депутати парламенту від опозиції вимагають пояснень, передає Укрінформ.

«Свідчення: Гамачек хотів обміняти Врбетице на мільйон Sputnik V у Москві» - під таким заголовком вийшла у вівторок стаття в інтернет-виданні Seznam Zprávy. У ній стверджується, що заступник голови уряду хотів під час запланованого на 19 квітня візиту до Москви домовитись про поставку до Чехії мільйона доз вакцини і проведення в Празі зустрічі президентів США і Росії в обмін на замовчування участі ГРУ у підриві складів. Після ж того, як вся історія вийшла на світ, спробував представити справу так, що повідомлення про поїздку до російської столиці було лише «відволікаючим маневром».

ЗМІ посилається на свої джерела, які брали участь у зустрічі 15 квітня в Міністерстві внутрішніх справ, де були присутні також посол ЧР у РФ, шеф розвідки, очільник військової розвідки і вищий поліцейський керівник. При цьому не був запрошений очільник контррозвідки, яка саме і займається справою вибухів.

Гамачек у своєму Твіттері відкидає всі звинувачення.

«Стаття заснована на домислах та брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не міг підтвердити, оскільки цього не сталося», - написав віцепрем’єр, який на момент згаданих подій також обіймав посаду міністра закордонних справ.

Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

Лідери політичних партій у парламенті вимагають, аби Гамачек дав належні роз’яснення, деякі вимагають його негайної відставки.

Під обстріл критики потрапив і прем'єр-міністр Андрій Бабіш, який стверджує, що дізнався про згадану зустріч у МВС зі ЗМІ.

Варто зауважити, що згідно з даними дослідження «Євробарометр ЄС», оприлюдненими 3 квітня, у Чехії рівень довіри громадян уряду найменший серед країн ЄС; за рік частка громадян ЧР, які довіряють уряду знизилася з 40% до 19%.

Нагадаємо, ввечері 17 квітня Бабіш з Гамачеком на екстреному брифінгу оголосили про те, що за вибухами в 2014 році на складах стоїть російська ГРУ і що через це вирішено вислати з Праги 18 дипломатів російського посольства, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб РФ СЗР і ГРУ. За цим слідувало кілька взаємних кроків з висилки дипломатів.