Офіс генпрокурора перевіряє список дипломатів РФ, яких видворили з Чехії

Офіс генерального прокурора відреагував на оприлюднені ЗМІ прізвища російських дипломатів, які могли бути причетними до спецоперації в Чехії та збройного конфлікту в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов написав у Tвітері.

“Бабель зібрав прізвища дипломатів РФ, які могли координувати спецоперації в Чехії та бути причетними до збройного конфлікту в Україні. Перевіряємо. Дякуємо за довіру!”, - написав Мамедов.

Видання Бабель зазначає, що Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких підозрює у шпигунстві, і публікує імена тринадцятьох з них — і передає у профільний департамент Офісу генерального прокурора.

Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня уряд Чехії оголосив про рішення видворити 18 співробітників посольства РФ, яких вважають агентами російських спецслужб. У Чехії заявляють, що російські спецслужби є причетними до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії, серед яких 16 дипломатів.

Після цього чеська сторона виступила з вимогою повернути назад усіх своїх депортованих працівників, а в разі відмови - привести кількісний склад посольств обох країн у відповідність.

23 квітня стало відомо, що Чехія і Росія погодили загальну кількість працівників диппредставництв, які повинні залишитися у столицях. У посольствах в Москві і Празі залишиться рівна кількість людей: по 7 дипломатів, 25 технічних працівників і 19 адміністративно-технічних працівників.