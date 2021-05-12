В Європі розглядають до схвалення чотири вакцини, в тому числі Sputnik V
Про це сказав на брифінгу 12 травня глава департаменту стратегії біологічних загроз для здоров'я та вакцин ЕМА Марко Кавалері, передає кореспондент Укрінформу.
«Наразі на розгляді перебувають 4 вакцини – від CureVac, Novavax, так званий Sputnik і Sinovac. Дані щодо них надходять постійно, отже ми не можемо дуже швидко дійти рішення, чи будуть вони авторизовані в ЄС в найближчому майбутньому», - сказав Кавалері.
CureVac – німецька розробка, Novavax – американська, Sputnik – російська, Sinovac – китайська.
Проводяться інспекції, збираються дані, процес займе тижні. У випадку Sinovac робота тільки розпочалася; оцінюється, зокрема, питання, коли препарат може почати поставлятися в ЄС.
До кінця місяця планується прийняти рішення щодо використання BioNTech/Pfizer для підлітків.
До цього часу ЕМА є єдиним агентством, яке авторизувало 4 безпечні та ефективні вакцини, нагадав чиновник. Він висловив сподівання, що в майбутньому схвалених вакцин буде набагато більше.
В ЕМА, за словами його представника, також поки не мають достатньо даних, аби зробити висновок щодо тривалості перерви, яку треба зробити між другим та третім щепленням від COVID-19 – так званим «посиленням» (booster).
У відповідь на запитання щодо ефективності наявних вакцин проти індійської мутації COVID-19, Кавалері назвав отримані до цього часу дані досить обнадійливими як відносно RNA-вакцин, так і векторних.
Також він повідомив, що Європейське агентство продовжує вивчати ситуацію з виникненням тромбозу після щеплення AstraZeneca. Свідчень того, що друга доза того ж препарату підвищує рідкісний побічний ефект (утворення тромбів), немає, європейські фахівці радять робити другу дозу тою ж вакциною.
Нагадаємо, в Україні наразі використовуються вакцини AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech і Sinovac Biotech.