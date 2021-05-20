В Україні зробили понад мільйон щеплень від COVID-19

В Україні зробили більше мільйона щеплень проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Телеграмі.

"Перший мільйон щеплень від COVID-19 в Україні зроблено! На сьогодні першу дозу вакцини отримали 964 745 українців, 48 070 – щепили двома дозами", - ідеться у повідомленні.

Лідерами за кількістю проведених щеплень стали Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

"Нагадаємо, що вакцинація проти коронавірусної хвороби відбувається поетапно та є безплатною для всіх українців", - зауважили у МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація від COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.