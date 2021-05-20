У світі використали 1,5 мільярда доз COVID-вакцин

По всьому світу для щеплення людей використали вже понад 1,5 мільярда доз вакцин від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Ourworldindata, який відслідковує динаміку вакцинації населення по всьому світу.

Варто зазначити, що цей показник може не відповідати кількості людей, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19, оскільки одні вакцини припускають введення двох доз, а інші — однієї.

Найвищий показник вакцинації в Китаї, де вже зроблено майже 422 мільйони щеплень. Далі йдуть США — 274 мільйони, ЄС — 199 мільйонів, Індія — 183,8 мільйона, Велика Британія — 56,9 мільйона щеплень.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що з 1 липня в Україні планують запровадити електронні сертифікати вакцинації від коронавірусу з інформацією про те, що людина вакцинована і коли. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним, його додадуть у застосунок "Дія"

З початку пандемії у світі станом на 20 травня виявлено 165,5 мільйона випадків коронавірусу.

Фото: PA Images