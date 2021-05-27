В Україну привезуть 500 доз вакцини Janssen для працівників приватної компанії

Міністерство охорони здоров'я дозволило ввезти до України 500 доз вакцини від коронавірусу Janssen виробництва компанії Johnson&Johnson для вакцинації працівників компанії зі США.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МОЗ.

"Вакцина виробництва Johnson&Johnson ще не зареєстрована в Україні. 500 доз цієї вакцини було завезено на територію нашої держави згідно з затвердженим порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів виключно для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники компанії працюють на Алясці у сфері рибальства, тож вакцинація сертифікованою в США вакциною є вимогою в’їзду на територію Сполучених штатів Америки", - зазначили у МОЗ.

У міністерстві підкреслюють, що приватна компанія надала МОЗ всі необхідні документи, які визначені порядком. 14 травня МОЗ видало наказ про дозвіл ввезення на територію України вакцини Johnson&Johnson для подальшої вакцинації працівників компанії.

За даними МОЗ, станом на ранок 27 травня щеплення вакциною Janssen отримало 224 українця.

Як повідомлялося, за добу 26 травня в Україні проведено 15 131 щеплення від COVID-19, усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 099 713 щеплень.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

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Україна використовує для вакцинації препарати розробки компаній AstraZeneca (торгові назви Covishield та SkBio), Pfizer-BioNTech та Sinovac Biotech.

Фото з сайту sky.com