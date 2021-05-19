Польща вакцинуватиме Johnson & Johnson українських заробітчан на кордоні
Про це повідомляє Польське радіо, передає Укрінформ.
«Це буде як фільтр, що захищає країну від занесення коронавірусу ззовні. Уже тепер на наших пунктах тестування біля кордону з Україною ми щодня фіксуємо кількох заражених людей. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, також повинні бути щеплені, що посилить наш захист», - наголосив голова медичного центру «CM Medyk» у Ряшеві Станіслав Мазур, один із організаторів кампанії щеплень на Підкарпатті.
За його словами, українцям, які приїжджають до Польщі, запропонують вакцину Johnson & Johnson. Застосування однодозового препарату дасть змогу уникнути можливих ускладнень при організації введення другої дози.
Міністерство охорони здоров’я РП повідомляє, що вакцинуватись у Польщі може кожен іноземець: студенти, науковці, люди, які мають дозвіл на роботу, а також подружжя та діти іноземців.
«Ніхто не потребує дозволу на постійне проживання для щеплення. Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю», - заявив речник Міністерства охорони здоров’я Войцєх Андрусевич в інтерв’ю TVN.
Вакцина від Johnson & Johnson - однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом двох років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум три місяці за температури 2-8 градусів за Цельсієм.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксували 164 897 830 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 418 661 летальний, одужали 143 854 494 особи.
В Україні за минулу добу, 18 травня, зафіксували 5138 випадків COVID-19, померло 227 інфікованих.