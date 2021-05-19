Польща вакцинуватиме Johnson & Johnson українських заробітчан на кордоні

Українці, які приїжджають у Польщу працювати, у прикордонних пунктах пропуску зможуть отримати щеплення проти коронавірусу однодозовим препаратом Johnson & Johnson.

Про це повідомляє Польське радіо, передає Укрінформ.

«Це буде як фільтр, що захищає країну від занесення коронавірусу ззовні. Уже тепер на наших пунктах тестування біля кордону з Україною ми щодня фіксуємо кількох заражених людей. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, також повинні бути щеплені, що посилить наш захист», - наголосив голова медичного центру «CM Medyk» у Ряшеві Станіслав Мазур, один із організаторів кампанії щеплень на Підкарпатті.

За його словами, українцям, які приїжджають до Польщі, запропонують вакцину Johnson & Johnson. Застосування однодозового препарату дасть змогу уникнути можливих ускладнень при організації введення другої дози.

Міністерство охорони здоров’я РП повідомляє, що вакцинуватись у Польщі може кожен іноземець: студенти, науковці, люди, які мають дозвіл на роботу, а також подружжя та діти іноземців.

«Ніхто не потребує дозволу на постійне проживання для щеплення. Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю», - заявив речник Міністерства охорони здоров’я Войцєх Андрусевич в інтерв’ю TVN.

Вакцина від Johnson & Johnson - однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом двох років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум три місяці за температури 2-8 градусів за Цельсієм.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксували 164 897 830 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 418 661 летальний, одужали 143 854 494 особи.

В Україні за минулу добу, 18 травня, зафіксували 5138 випадків COVID-19, померло 227 інфікованих.