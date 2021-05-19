В Україні - 5 138 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 18 травня, зафіксували 5 138 нових випадків COVID-19. Померли 227 осіб.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Коронавірус_інфо в Телеграмі.

"5 138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу ️госпіталізовано 2 269 осіб; ️виписано з лікарень – 3 174 особи; ️летальних випадків – 227; ️одужало – 17 102 особи; ️здійснено тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094); ️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 165 233 особи;одужало – 1 899 446 осіб; летальних випадків – 48 696; проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Попередньої доби в Україні було зафіксовано 4095 випадків COVID-19.