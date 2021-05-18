Харківщина готується до нових хвиль коронавірусу - ОДА

Епідемічний процес на Харківщині стабілізувався, однак регіон готується до наступних хвиль COVID-19 і визначається з тим, які ще лікарні можна перепрофілювати.

Про це повідомив на брифінгу 18 травня заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Заповненість ліжок на сьогодні становить близько 45% від заявленої кількості. Рівень госпіталізації зменшується, за останні дні ми мали і 48 пацієнтів, за останню добу – 74 особи. Тобто ми бачимо стабілізацію. Але ми готуємося до нових хвиль. Нам потрібно напрацювати майстер-план, зрозуміти, які лікарні можуть бути перепрофільовані під COVID, і відпрацювати їх забезпечення обладнанням і, безумовно, потоковим киснем», - сказав Черняк.

Він додав, що кожна хвиля коронавірусу відрізняється від попередньої і оголює певні проблеми медичної галузі. «В той же час ми розуміємо, що перепрофілювати все під COVID-19 неможливо, є інші хвороби та проблемні питання. Але й розуміємо, що кожна хвиля відрізняється від попередньої. Складно сказати, коли очікувати на цю нову хвилю. Згідно з висновками наших фахівців, є побоювання, що вона може виникнути восени. Але ніхто не виключає, що, враховуючи мутацію, вона може виникнути й раніше», - сказав Черняк.

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Наразі госпітальна база регіону складає 5065 ліжок, які забезпечені потоковим киснем чи концентраторами.

За інформацією Черняка, в регіоні щеплено різними вакцинами 45562 особи. Незабаром очікуються поставки вакцин Pfizer (у кількості 23400 доз) і CoronaVac (18520 доз).

Як повідомлялося, у Харківській області за минулу добу діагноз COVID-19 підтверджено у 259 осіб. Усього зареєстровано 143575 лабораторно підтверджених випадків, з них одужало 123410 хворих, 3073 – померло.