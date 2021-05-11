МОЗ прогнозує четверту хвилю коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я прогнозує четверту хвилю захворюваності на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чергову хвилю коронавірусу подолано, але не час розхолоджуватися. ... Ми прогнозуємо, що у нас буде і четверта хвиля коронавірусної хвороби. Тому ми не можемо розхолоджуватися, ми повинні зробити все, щоб цей удар не був такий жорсткий", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зафіксовано 2208 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 124 535 осіб, з них 46 631 людина померла, одужали 1 777 370 осіб.