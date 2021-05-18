В Україні за добу - 4 095 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 17 травня, зафіксували 4 095 нових випадків COVID-19. Померли 285 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники», - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 999 осіб; летальних випадків – 285; одужало – 17 751 особа;

здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 160 095 осіб;

одужало – 1 882 344 особи; летальних випадків – 48 469; проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Як повідомив Степанов, 17 травня 17 232 людини щеплено проти COVID-19. 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилося 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 564 929 людей.

Як повідомляв Укрінформ, попередньої доби в Україні було 2 136 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.