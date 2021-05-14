Понад третина українських мігрантів у Польщі хоче вакцинуватися проти COVID-19

Понад 36% українських трудових мігрантів у Польщі хоче вакцинувати проти коронавірусної хвороби COVID-19, водночас більш як 31% не має такого наміру.

Про це йдеться в дослідженні «Іноземний працівник у Польщі в період пандемії», проведеному агенцією EWL Group і Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету, передає Укрінформ.

Згідно з дослідженням, 36,1% іноземців у Польщі, серед яких переважна більшість є українцями, бажають вакцинуватися проти COVID-19, 31,1% не планують цього робити, а 32% не визначилися з цього приводу. З опитаних 0,8% визнали, що вже зробили щеплення проти коронавірусу.

Як зазначає директор з продажу EWL Group Міхал Вєжховський, кількість іноземних працівників, які бажають зробити щеплення від коронавірусу в Польщі, зростатиме.

«Це пов'язано з тим, що деякі іммігранти пройдуть вакцинацію в нашій країні індивідуально, а також з усвідомленням, що в Польщі вони зможуть зробити щеплення швидше, ніж у своїй країні», – підкреслює Вєжховський.

Як раніше повідомляв Укрінформу МОЗ Польщі, іноземці, які легально перебувають в цій країні, можуть безплатно вакцинуватися від COVID-19.

Водночас з 1 червня до процесу вакцинації від коронавірусу в Польщі приєднаються також польські фірми, які організовують групові щеплення свого персоналу, зокрема закордонних працівників.

В EWL Group повідомили, що агентство вже ухвалило рішення організувати вакцинацію своїх іноземних співробітників, які бажають зробити щеплення, а також має намір переконувати вакцинуватися тих, хто ще не прийняв рішення.

Опитування 620 іноземців (переважно з України), які працюють в Польщі, було проведено у квітні-травні 2021 року методом CAWI (Computer Assisted Web Interview).