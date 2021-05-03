Мирослав Скірка, голова Об’єднання українців у Польщі

У Польщі нещодавно обрано нового голову Об’єднання українців (ОУП) – найбільшої української організації у країні над Віслою. До неї входять українці, предки яких споконвіку проживали на території сучасної Польщі, вони є громадянами країни.

Ведемо розмову про те, які виклики стоять сьогодні перед Об’єднанням і місцевою українською громадою. Йдеться про збереження національної ідентичності, складні сторінки українсько-польської історії, співпрацю з офіційним Києвом, а також відносини з новою хвилею української трудової міграції до Польщі.

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ Є ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ ДЛЯ ГРОМАДИ

- Пане голово, у польській чи українській Вікіпедії ще немає сторінки про вас. Розкажіть трохи про себе?

- Я народився неподалік міста Колобжег біля Балтійського моря у північно-західній Польщі. Сім’ї мого батька та матері були депортовані на ці землі з околиць Сянока (південний схід країни) в результаті акції “Вісла” 1947 року. Після закінчення польської середньої школи я навчався на папському богословському факультеті у Варшаві за спеціальністю «історик філософії». Тема моєї випускної праці – “Життя та діяльність Григорія Сковороди”. Отже, я мав змогу глибше познайомитися з культурою та традицією українського народу XVIII століття. Після завершення навчання я був священиком греко-католицької церкви у Варшаві, паралельно навчаючись п’ять років на філософському факультеті у Римі. Утім, згодом я вирішив розпочати світське життя, одружився. Потім я працював у Інституті Східно-європейських досліджень, який організовує щорічний Економічний форум, форум «Європа-Україна» та інші. Останні вісім років я працюю у програмі “Study tours to Poland” Фонду «Лідери змін», яка займається навчальними візитами до Польщі. Цей фонд належить до Польсько-американського фонду свободи.

Я також беру участь в Українському історичному товаристві у Польщі, яке в останні роки активно діє і вже реалізувало декілька важливих проєктів. Це, наприклад, відновлення поховань вояків УНР на православному кладовищі у Варшаві, спільна акція польських скаутів та українських пластунів “Полум’я братерства”. До речі, у 1990 році я був одним із тих, хто відроджував “Пласт” у Польщі.

- Нещодавно Об'єднання відсвяткувало своє 30-річчя. Як ви оцінюєте попередні три декади організації: що вдалося, а що не зовсім?

- До появи Об’єднання з 1956 року в Польщі існувало Українське суспільно-культурне товариство (УСКТ), яке давало змогу українцям організовувати своє культурне життя. Однак, не було мови про якусь політичну репрезентацію інтересів української громади перед польською владою. Тодішня комуністична влада Польщі вважала, що вона сама добре знає, якими є ці інтереси і що потрібно українцям. Демократичні зміни у Польщі в 1989 році показали, що українська громада також має свою позицію в питаннях, які пов’язані не лише з освітою й культурою. Тоді було прийнято рішення змінити організацію, її назву, структуру.

Отже, на базі УСКТ було створено Об'єднання, яке мало дві головні цілі. По-перше, йшлося про представлення інтересів українців у відносинах із польською владою, бути їх адвокатом, а по-друге – організацію українського життя в громаді, її активне формування через розвиток культури та освіти. Ця подвійність завдання залишається й сьогодні, тому що Об'єднання на сьогодні є найбільшою і найширше розбудованою українською структурою у Польщі.

Зараз в Об’єднанні є 10 регіональних відділень, 82 організаційних одиниці, близько 3 тисяч активних членів. Саме вони організують культурне та освітнє життя українців у Польщі.

Нам вдалося дуже багато попри те, що українська громада в Польщі до 1989 року сильно дискримінувалася. І незважаючи на те, що через майже 75 років після виселення українців зі своїх домівок польська влада і далі неспроможна визнати провину за злочинну акцію “Вісла”, за депортацію 150 тисяч своїх громадян, які були позбавлені маєтків і права на збереження ідентичності, за розірвання їхнього зв'язку з рідною землею. Польська держава досі не може визнати цю акцію як злочин проти людства, як комуністичний злочин.

- Як організована система української освіти в Польщі?

- Українська система освіти в Польщі базується на українських школах та міжшкільних пунктах навчання, які функціонують при польських школах. Вони фінансуються з польського бюджету. Об'єднання формально не має на неї впливу, хоча часто ці міжшкільні пункти створювалися місцевими органами влади за ініціативою представників української громади та Об’єднання. Загалом у Польщі є шість українських шкіл – у Перемишлі, Білому Борі, Бартошицях, Лігниці, Гурово-Ілавецькому та в селі Мокре. Натомість міжшкільних пунктів навчання є багато, фактично всюди, де є осередки українців. У цих школах – різна кількість дітей: від 5-6-ти і навіть до 120-ти як у Варшаві. Потенціал цих пунктів навчання, українських шкіл є дуже важливим для громади.

- На чому зараз зосереджується активність української громади в Польщі?

- Таких елементів кілька. Це – освіта, організація культурних заходів, яких до пандемії було кілька десятків на рік. Але не тільки. Важливим елементом є так звана представницька активність. Ми формуємо відповіді на виклики, які ставить перед нами сьогодення. Фактором, який сильно мобілізував нас як громаду, були події в Україні: Майдан, згодом підтримка у боротьбі з російською агресією. Члени громади активно долучаються до різноманітних акцій, таких як “Свята без тата”, до благодійної підтримки українських військових.

Можна сказати, що члени Об'єднання – це небайдужі люди, які хочуть займатися громадською активністю. Утім, цих небайдужих, зрештою як і в кожній громаді, є небагато, більшість усе ж байдужа. Власне, роль небайдужих людей полягає у намаганні включити у процеси байдужих, аби вони приймали участь у різноманітних акціях і проєктах.

СКЛАДНУ ІСТОРІЮ НЕ ЗМІНИМО, АЛЕ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ВИСНОВКИ

- На ваш погляд, як голови організації, на якому етапі зараз перебуває Об'єднання: застою, розвитку чи можливо якогось переосмислення своєї місії?

- Нещодавній з’їзд Об’єднання чітко й однозначно показав, що необхідно переосмислити свою функцію і структуру, ще раз подумати над завданнями, тобто – які цілі ми хочемо досягати, якими засобами ми хочемо це реалізувати і якими будуть довгострокові результати.

Ми хочемо закрити питання, пов’язані зі складним історичним минулим українського і польського народів. Історію ми не змінимо, маємо її прийняти такою, якою вона є.

Перед нами також стоїть важливе завдання – переосмислити свої відносини з новою українською міграцією у Польщі.

Моя роль полягає у тому, щоб ми розпочали системну дискусію в Об’єднанні, в результаті якої внесли зміни до статуту, до системи організації, щоб вона ставала більш ефективною. Рішення, які приймалися в організації в 90-х роках минулого століття, зараз вже неефективні. Аби бути більш ефективними, нам потрібно використати досвід інших громадських організацій Польщі, досвід українських емігрантських організацій у різних країнах, заручитися підтримкою досвідчених людей з польської й української сторін.

Важливим пріоритетом для нас є зміна системи фінансування. Попри те, що організація досить чисельна, ми є бідними. А все через те, що не було створено системи підтримки громадою діяльності організації, як наприклад у Канаді чи США. Це також і психологічний момент: коли люди за щось не платять, то вони не відчувають жодної відповідальності. Тому ми маємо вийти до громади з чітким меседжем: матимемо те, за що ми готові заплатити. На сьогодні Об’єднання фінансується лише з державного бюджету Польщі, але цього недостатньо для ефективного існування. Ми не можемо залучити нових людей до роботи в організації, не можемо заплатити їм за роботу. Зараз ми мусимо це переломити і вийти із цього глухого фінансового кута. На жаль, наша громадська організація не має фінансової підтримки також і з боку Української держави. Київ зараз не підтримує такі громади, хоча ми виконуємо досить значну функцію у польсько-українських відносинах.

Об’єднання також має сформувати нові меседжі для молоді, аби заохотити їх до діяльності. Потрібно подумати, що зараз цікаво молодому поколінню. Думаю, це можуть бути різні міжнародні проєкти, у тому числі спільно з Україною. Дуже важливо молодим українцям у Польщі показати нову, сучасну Україну, адже Україна – це не лише вишиванка чи традиційна українська хата.

- Не є новиною, що українсько-польські відносини дещо погіршилися, коли Росія почала війну на сході України в 2014 році. Тоді невідомі вандали, які навіть не приховували своїх проросійських поглядів, почали нищити українські місця пам’яті на півдні Польщі. Яким чином це вплинуло на функціонування української громади у Польщі?

- Ми існуємо в певній системі координат, яку, з одного боку, формує християнська релігія, а з іншого боку – чинне законодавство Польщі. Є речі, які неприпустимі. Серед них – нищення могил. Ми шануємо місця поховання, а тому, незважаючи на те, хто в них похований, їх руйнування є варварством, на яке не може бути згоди суспільства. Тому ми не можемо погодитися з руйнуванням наших могил. Українська держава зараз нас дуже підтримує у цьому питанні.

Що стосується українсько-польської історії, то коли ми говоримо, що вона була складною, українці думають про одне, а поляки – зовсім про інше. Зокрема, поляки думають про Волинь 1943 року, а українці – про козаччину, про 1918-1920 роки, що Польща знищила молоду Українську державу, що вона тоді була окупантом.