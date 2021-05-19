Чому не варто боятися «побічки» вакцинації – роз’яснення лікаря

Вакцинація є єдиним ефективним способом подолати пандемію COVID-19, а побічні реакції від вакцин мінімальні, щоб ними непокоїтися.

Про це сказала сімейна лікарка, співзасновниця ГО «Медичні лідери» Дарина Дмитрієвська на пресконференції в Укрінформі на тему: «Найактуальніші запитання до сімейного лікаря про вакцинацію проти COVID-19».

Вакцинація є єдиним надійним безпечним шляхом подолання пандемії взагалі й більш надійним захистом від захворювання конкретної людини без шкоди для здоров’я, а нові мутації вірусу не здатні вплинути на ефективність вакцин, вважає Дмитрієвська.

«Є різні штами й вакцини. Від британського штаму вакцина, яка є в Україні, досить ефективна. Не всі мутації COVID-19 настільки суттєві, щоб вплинути на ефективність вакцини. З південно-африканським штамом є менше ефективності, але науковці працюють над новими мутаціями. Ця вакцина це найкраще, що в нас є, і вона дієва», - наголосила медик.

Лікарка нагадала, що після хвороби імунітет зберігається 6-8 місяців, а у декого 1-3 місяці, й вакцинація допоможе перенести повторне захворювання набагато легше.

«Якщо людина вакцинована і навіть через декілька місяців знову підхопить ковід, вона перенесе його легше. А якщо людина вже один раз перехворіла і отримала ураження органів і систем, то повторне захворювання на COVID-19 частіше є важчим, тому що організм виснажений попередньою хворобою. Хвороба після вакцинації точно пройде набагато легше або навіть непомітно», - зазначила вона.

Співзасновниця ГО «Медичні лідери» вважає масову вакцинацію єдиним способом зупинити пандемію, припинивши нові мутації вірусу. З цим завданням, на її думку, цілком справляються запропоновані в Україні вакцини від провідних виробників.

«Виробники вакцини АstraZeneca заявляють про стовідсоткову гарантію після двох доз вакцинації від смертельних випадків і тяжких перебігів, а від симптоматичного перебігу COVID – близько 80%, а ті 20%, що залишаються, перебігатимуть легко. А саме це є головною метою вакцин, а не захист від інфікування. Pfizer, який вже також є в Україні – за повною схемою вакцинації має 90-95% захисту від симптоматичного захворювання і до 100% - від критичних перебігів», - зазначила вона.

Дмитрієвська заспокоїла тих, кого непокоїть використання генного моделювання при створенні вакцин, наголосивши, що це звичайна практика для запуску імунної системи у виробництві багатьох медичних препаратів.

«Ця технологія не лише для вакцин, а також актуальна для створення деяких препаратів, коли в людини в організмі критично не виробляється певна речовина, і ставлять частинку генетичного коду для її вироблення. У випадку COVID – це спайк-білки, які шипують для того, щоб клітини певний час виробляли цю речовину або в даному випадку - спайковий білок. Ця технологія не нова, і ці вакцини є безпечними, крім стандартних можливостей в мізерному відсотку на анафілактичні реакції, як на будь-яку вакцину. Це може бути температура, ломота в тілі, почервоніння в місці ін’єкції, що свідчить про те, що імунітет працює. А сама РНК, яка вбудовується в нашу клітину і починає продукувати в клітинах спайк-білки, розрахована на певний час, згодом речовина перестає бути активною, виводиться з організму, і клітини повертаються до їхньої звичайної функції. Тому жодних змін в організмі вакцина не несе», - запевнила лікарка.

Також вона вважає, що занепокоєння побічними реакціями від використання вакцин, як то тромбози, є необґрунтованими і не доведеними клінічними дослідженнями.

«Зв’язок вакцини АstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer з тромбозами центральних синусів, які виникали у людей протягом двох тижнів – по-перше їх дуже мало - 4-5 на 1 млн вакцинацій. А тромбози відбуваються і без вакцинації і навіть у молодих людей. З’ясували, що після вакцинації кількість тромбозів стала навіть меншою. Але вже досліджено, що після COVID тромбози виникають у 38 людей на 1 млн випадків COVID, а схильність до тромбоутворення є у третини або четвертої частини всіх інфікованих. Тоді як після вакцинації цей зв’язок взагалі не доведений. Якихось інших побічних реакцій наразі немає», - зазначила лікарка.

Метою заходу було інформування українців про ситуацію з коронавірусною хворобою в Україні та запобігання поширенню неправдивої інформації, фейків на тему імунізації.