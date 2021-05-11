У Фінляндії виплачують компенсації за «побічку» від COVID-вакцин

У Фінляндії у зв'язку з побічними ефектами від вакцинації проти коронавірусу 15 осіб отримали компенсації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Більшість з них - співробітники галузі охорони здоров'я. Розмір компенсації варіюється від 600 до 2000 євро.

Компенсації виплатили, зокрема, за дерматит, алергічні реакції, збільшення лімфатичних вузлів і оніміння.

Зазначається, що в цілому у страхову компанію, що займається компенсаціями, в результаті фармацевтичних помилок, подано 85 заявок.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 травня зафіксовано 159 606 992 випадки інфікування на коронавірус, зокрема 3 317 738 летальних, одужали 137 297 983 особи.

Фото: Tiina Jutila / Yle