У Фінляндії виплачують компенсації за «побічку» від COVID-вакцин
Укрінформ
У Фінляндії у зв'язку з побічними ефектами від вакцинації проти коронавірусу 15 осіб отримали компенсації.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Більшість з них - співробітники галузі охорони здоров'я. Розмір компенсації варіюється від 600 до 2000 євро.
Компенсації виплатили, зокрема, за дерматит, алергічні реакції, збільшення лімфатичних вузлів і оніміння.
Зазначається, що в цілому у страхову компанію, що займається компенсаціями, в результаті фармацевтичних помилок, подано 85 заявок.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 травня зафіксовано 159 606 992 випадки інфікування на коронавірус, зокрема 3 317 738 летальних, одужали 137 297 983 особи.
Фото: Tiina Jutila / Yle