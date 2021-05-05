Сербія виплатить своїм громадянам «премію за щеплення»
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє спільнота Балканський оглядач.
Зазначається, що нині в країні вже діє кілька пакетів фінансової допомоги громадянам та підприємствам, зокрема, і прямі матеріальні виплати. А ця «премія за щеплення» буде додатковою формою допомоги.
«Ми не можемо застосовувати негативні дискримінаційні заходи до тих, хто не хоче робити щеплення, хоча я вважаю безвідповідальним і егоїстичним не робити щеплення. Ми думали про те, як винагородити людей, які виявили відповідальність, і ми вирішили дати додаткову фінансову допомогу людям, яким зробили щеплення», - сказав президент Сербії Александар Вучич.
Він додав, що уряд розгляне рішення, згідно з яким працівники державних компаній та державних органів - солдати та поліцейські, якщо вони не були щеплені та заразилися коронавірусом, не отримуватимуть лікарняні виплати, хоча держава лікуватиме їх безкоштовно, як і всіх інших.
На сьогодні в Сербії введено 3 620 000 доз вакцин, з них 2 050 000 - перші дози і близько 1 570 000 - другі дози. Населення Сербії - 6,95 мільйона осіб.
Влада Сербії розраховує вакцинувати до кінця травня близько трьох мільйонів громадян принаймні однією дозою, щоб досягти колективного імунітету.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 травня зафіксували 154 981 439 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 241 145 смертей, одужали 132 455 918 осіб.