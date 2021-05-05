Сербія виплатить своїм громадянам «премію за щеплення»

Сербія виплатить своїм громадянам «премію за щеплення»

Укрінформ
Влада Сербії виплатить всім громадянам країни віком від 16 років, які були щеплені від коронавірусу або які будуть щеплені щонайменше однією дозою до 31 травня, фінансову допомогу в розмірі 3 000 динарів (майже 26 євро).

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє спільнота Балканський оглядач.

Зазначається, що нині в країні вже діє кілька пакетів фінансової допомоги громадянам та підприємствам, зокрема, і прямі матеріальні виплати. А ця «премія за щеплення» буде додатковою формою допомоги.

«Ми не можемо застосовувати негативні дискримінаційні заходи до тих, хто не хоче робити щеплення, хоча я вважаю безвідповідальним і егоїстичним не робити щеплення. Ми думали про те, як винагородити людей, які виявили відповідальність, і ми вирішили дати додаткову фінансову допомогу людям, яким зробили щеплення», - сказав президент Сербії Александар Вучич.

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Він додав, що уряд розгляне рішення, згідно з яким працівники державних компаній та державних органів - солдати та поліцейські, якщо вони не були щеплені та заразилися коронавірусом, не отримуватимуть лікарняні виплати, хоча держава лікуватиме їх безкоштовно, як і всіх інших.

На сьогодні в Сербії введено 3 620 000 доз вакцин, з них 2 050 000 - перші дози і близько 1 570 000 - другі дози. Населення Сербії - 6,95 мільйона осіб.

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Влада Сербії розраховує вакцинувати до кінця травня близько трьох мільйонів громадян принаймні однією дозою, щоб досягти колективного імунітету.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 травня зафіксували 154 981 439 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 241 145 смертей, одужали 132 455 918 осіб.

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