Глобальний хаб ВООЗ для вивчення пандемій відкриють у Берліні

Центр вивчення даних щодо пандемій «WHO Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence» розпочне роботу в Німеччині вже цього року.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, яка долучилась до брифінгу ВООЗ з нагоди оголошення цієї ініціативи по відеозв’язку, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Берлін – добре місце для хабу ВООЗ… Хаб, як очікується, розпочне працювати вже цього року», - заявила Меркель.

Вона зауважила, що вибір Берліна є добрим, адже таким чином Німеччина зможе краще, безпосередньо напряму підтримати ВООЗ. Окрім того, в Берліні вже працює чимало фахівців у галузі охорони здоров’я та інформаційних технологій. Канцлер згадала в цьому контексті університетську клінку «Шаріте» та Інститут Роберта Коха, які вже мають тісні зв’язки з міжнародною дослідницькою мережею.

«Коли їх знання та досвід і далі поширюватимуться через хаб, ми створимо унікальне середовище для вивчення пандемій, на базі яких уряди, відповідальні структури зможуть вживати необхідних заходів», - сказала Меркель.

За її словами, важливою умовою, базою для боротьби з наступними пандеміями є дані, інформація, які мають опрацьовуватися за допомогою «правильних аналітичних інструментів». Це дозволить досягти результатів, яких неможливо досягти кожній країні чи структурі окремо, принаймні не так швидко.

Хаб ВООЗ у Берліні використовуватиме ці технічні можливості та передаватиме їх усім країнам, підкреслила глава німецького уряду.

Як повідомлялось, із пропозицією заснувати новий офіс у Берліні до Меркель восени минулого року звернувся генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. На брифінгу з нагоди заснування хабу він нагадав, що Німеччина є надійним партнером ВООЗ багато років, «особливо упродовж останнього року».

Метою нового офісу є розпізнати та визначити вибух нової пандемії на початковому етапі і, за можливості, попередити її. Якщо цього не вдасться, краще реагувати на вибух спільними зусиллями. COVID-19 показав, що подолати такі пандемії можна лише працюючи разом. Важливим, як зауважили учасники брифінгу, є готовність усіх країн.

ФРН наразі є одним із найбільших донорів ВООЗ, її щорічний внесок сягає 30 млн євро.