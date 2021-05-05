Кількість летальних COVID-випадків зростає сьомий тиждень поспіль – ВООЗ

Кількість летальних випадків продовжує зростати сьомий тиждень поспіль і сягнула позначки 93 523.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своєму щотижневому епідеміологічному бюлетені.

Другий тиждень поспіль кількість випадків COVID-19 у світі залишається на найвищому рівні з початку пандемії коронавірусу – понад 5,7 млн нових хворих було зареєстровано минулого тижня.

У Південно-Східній Азії продовжують фіксувати високий приріст захворювань та смертності від COVID-19.

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За даними організації, на Індію припадає 90% випадків зараження та смертей у регіоні, а також 46% випадків захворювання та 25% випадків смерті у світі, зареєстрованих за останній тиждень.

Захворюваність у регіонах Європи, Східного Середземномор’я, Африки та Північної і Південної Америк знизилася, в той час, як показники Західно-Тихоокеанського регіону були такими ж, як у попередній тижневий період.

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Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Індії (2 597 285; збільшення на 20% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Бразилії (421 933; збільшення на 4%), США (345 692; збільшення на 15%), Туреччині (257 992; зниження на 32%) та Франції (163 666; зниження на 23%).

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 травня зафіксували 154 981 439 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 241 145 смертей, одужали 132 455 918 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 090 986 осіб, одужало 1 697 358 осіб, летальних випадків – 45 077, проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.

За минулу добу в Україні зареєстрували 2 576 випадків зараження коронавірусом.