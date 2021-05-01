Перший німецький літак з меддопомогою вилетів до Індії

Перший транспорт відбув 1 травня з Кельна в Індію з апаратами ШВЛ та ліками для хворих з COVID-19.

Про це повідомляє МЗС ФРН у своєму Твіттер, передає Укрінформ.

На борту літака Airbus A350 Люфтваффе, яким користуються німецькі політики, коли здійснюють державні візити, 120 апаратів ШВЛ та ліки для догляду за пацієнтами з COVID-19. Також до Нью-Делі відправилась група з 13 спеціалістів, які протягом 2 тижнів допомагатимуть місцевому Червоному хресту.

Наступного тижня буде відправлено наступний повітряний транспорт – 2 літаки A400M - з установками для виробництва кисню. Німеччина також надаватиме Індії ліки через європейський механізм боротьби зі стихійними лихами.

«Ми підтримуємо Індію в її боротьбі з пандемією. Тому Німеччина надсилає терміново необхідні матеріали для догляду за пацієнтами», - заявив міністр Гайко Маас.

Як повідомлялось, 9 днів поспіль Індія б’є рекорди інфікувань. За минулу добу - майже 402 тисячі нових захворювань, найбільший добовий приріст у світі. Надати допомогу Індії виявили готовність понад 40 країн.

Фото: Luftwaffe