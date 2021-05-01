В Індії зробили близько 150 мільйонів щеплень від COVID-19

В Індії дотепер було зроблено близько 150 мільйонів щеплень від коронавірусу, що еквівалентно 11,5% від 1,3 мільярда населення країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Попри те, що Індія є найбільшим у світі виробником вакцин, країна відчуває внутрішній дефіцит та тимчасово призупинила увесь експорт медичного засобу AstraZeneca задля задоволення внутрішнього попиту.

Експерти стверджують, що за нинішніх темпів вакцинації, Індії можуть знадобитися кілька років, щоб щепити від хвороби COVID-19 усе населення.

Бхрамар Мукерджі, науковець з Університету Мічигану, заявив ВВС, що Індії потрібно робити щомісяця 10 мільйонів щеплень, "замість того, щоб задовольнятися трьома мільйонами" (денний показник станом на зараз - ред.).

Як повідомлялося, Індія цієї доби встановила черговий добовий антирекорд - 401 993 нових випадків COVID-19, загалом у країні вже зафіксували понад 19,1 мільйона випадків хвороби. Ще 3 523 тисячі людей загинули в Індії внаслідок пандемії протягом останньої доби, збільшивши загальну кількість смертей від початку пандемії до 211 853.

Причиною стрімкого поширення коронавірусної інфекції в Індії став новий небезпечний штам коронавірусу, що сформувався на території країни.

У світі станом на ранок 1 травня зафіксували 152 038 422 випадки зараження коронавірусною хворобою. Зокрема виявлено 3 194 337 смертей, одужали 129 328 584 особи.