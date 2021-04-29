ВООЗ закликає не поспішати зі скасуванням карантину в Європі

Всесвітня організація охорони здоров’я застерегла уряди країн Європи від швидкого послаблення карантинних обмежень, оскільки це потенційно може викликати нову хвилю інфекції, як це спостерігається сьогодні в Індії.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Ганс Клуге, очільник представництва ВООЗ у Європі, заявив, що послаблення обмежувальних заходів, в умовах коли існують більш заразні варіанти, а охоплення вакцинацією все ще залишається низьким, може спричинити «ідеальний шторм» у будь-якій країні...

Іншими словами, ситуація з епідемією в Індії може повторитися де завгодно.

Клюге висловився після того, як численні європейські лідери оголосили про плани розпочати поступове скасування чинних карантинних обмежень напередодні літа, попри значні щоденні показники захворюваності.

Він зазначив, що хоча минулого тижня кількість нових випадків хвороби в регіоні "значно" впала, вперше протягом двох місяців, рівень захворюваності в регіоні "залишається надзвичайно високим".

Як повідомлялося, станом на ранок 29 квітня від початку пандемії у світі виявлено 150 739 622 випадки COVID-19, серед яких 3 170 470 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 128 188 085 осіб.

Кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 в Індії перевищила 18,5 мільйона. Причиною стрімкого поширення інфекції став новий небезпечний штам коронавірусу, який сформувався на території Індії.

Медична система Індії повністю перевантажена, а шпиталі – переповнені. Тож для боротьби з пандемією індійські медики вже попросили про допомогу військових.