Коронавірус в Індії: кількість випадків перетнула межу у 18 мільйонів

Кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 в Індії перетнула межу у 18 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.

У відомстві заявили, що враховуючи рекордні 379 257 нових випадків COVID-19 в Індії за минулі 24 години, загальне число випадків склало 18 мільйонів 380 тисяч. Уже 204 832 індійці померли від COVID-19.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді особисто визнав, що країну «накрив коронавірусний шторм».

Причиною стрімкого поширення інфекції став новий небезпечний варіант коронавірусу, який сформувався на території Індії.

Медична система Індії повністю перевантажена, а госпіталі – переповнені. Тож для боротьби з пандемією індійські медики вже попросили про допомогу військових.

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