ВООЗ заявляє про зменшення випадків та смертей від COVID-19

У глобальному плані за останній тиждень кількість нових випадків COVID-19 та смертей у світі продовжує знижуватися.

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітноьї організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Укрінформ.

За даними ВООЗ, за останні сім днів у світі було зареєстровано 4 809 520 нових випадків захворювання на коронавірус та 85 975 смертей від нього, що на 12% і 5% відповідно менше порівняно з попереднім тижнем.

Однак, попри тенденцію до зниження за останні три тижні, частота випадків захворювання залишається на одному з найвищих рівнів з моменту початку пандемії.

Цього тижня всі регіони ВООЗ повідомили про зменшення кількості нових випадків, окрім західної частини Тихого океану, де частота нових випадків була подібною до попереднього тижня.

Європейський регіон повідомив про найбільше зниження кількості нових випадків захворювання на цьому тижні.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Індії (2 387 663; зниження на 13% порівняно з попереднім тижневим періодом), Бразилії (437 076; збільшення на 3%), США (235 638; зниження на 21%), Аргентина (151 332; збільшення на 8%) та Колумбії (115 834; збільшення на 6%).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 19 травня зафіксували 164 897 830 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 418 661 смерть, одужали 143 854 494 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (33 774 945), Індія (25 495 144) та Бразилія (15 735 485).