ВООЗ закликає затримати вакцинацію дітей, щоб ділитися вакцинами з бідними країнами

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус закликав країни затримати вакцинацію дітей і передати вакцини проти COVID-19 країнам з низьким рівнем доходу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За словами глави ВООЗ, він розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, але прямо зараз він закликає їх переглянути своє рішення.

«У країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини проти COVID-19 було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, і лікарні переповнені людьми, які терміново потребують рятувальної допомоги», - сказав Гебреєсус.

Як зазначає видання, з тих пір як у грудні були затверджені перші вакцини, багаті країни скупили більшу частину поставок, прагнучи вакцинувати якомога більше свого населення. У деяких країнах дозволили вакцинувати дітей від 12 до 15 років, зокрема у США й Канаді.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Генеральний директор ВООЗ заявив, що другий рік пандемії коронавірусу може бути більш смертоносним, ніж перший.

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У світі станом на ранок 15 травня зафіксували 162550085 випадків зараження коронавірусом. Зокрема померли 3371856 осіб, одужали 140436790.