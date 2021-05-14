Другий рік пандемії може бути смертоноснішим за перший - ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це він заявив на брифінгу у п’ятницю, 14 травня.
«Коронавірус вже коштував життя більш як 3,3 мільйонам людей, і ми на шляху до того, що другий рік пандемії стане набагато смертельнішим, ніж перший», - сказав Тедрос Аданом Гебреесус.
За його словами, постачання COVID-вакцин залишається ключовим викликом.
«Цього тижня я був радий бачити лідерів та виробників, які працюють над вирішенням деяких з цих питань», - додав глава ВООЗ.
Він також зазначив, що за останні 18 місяців було досягнуто значного прогресу в розумінні способів передачі коронавірусу, епідеміологічних тенденціях, розробці діагностики, лікування та великої кількості вакцин проти COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня у світі від початку пандемії виявлено 161 838 102 випадки COVID-19. При цьому 139 658 123 особи одужали, 3 358 711 пацієнтів померли.