Другий рік пандемії може бути смертоноснішим за перший - ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреесус вважає, що другий рік пандемії коронавірусу може бути більш смертоносним, аніж перший.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на брифінгу у п’ятницю, 14 травня.

«Коронавірус вже коштував життя більш як 3,3 мільйонам людей, і ми на шляху до того, що другий рік пандемії стане набагато смертельнішим, ніж перший», - сказав Тедрос Аданом Гебреесус.

За його словами, постачання COVID-вакцин залишається ключовим викликом.

«Цього тижня я був радий бачити лідерів та виробників, які працюють над вирішенням деяких з цих питань», - додав глава ВООЗ.

Він також зазначив, що за останні 18 місяців було досягнуто значного прогресу в розумінні способів передачі коронавірусу, епідеміологічних тенденціях, розробці діагностики, лікування та великої кількості вакцин проти COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня у світі від початку пандемії виявлено 161 838 102 випадки COVID-19. При цьому 139 658 123 особи одужали, 3 358 711 пацієнтів померли.