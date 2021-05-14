У Британії подвоїлась кількість заражень «індійським» COVID-штамом

У Британії за тиждень зросла удвічі кількість заражень штамом COVID-19, який вперше виявили в Індії у жовтні минулого року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Public Health England зареєструвала у Британії 1313 випадків зараження індійським штамом. Дані, опубліковані в четвер, більш ніж удвічі перевищують 520 випадків, зафіксованих PHE до 5 травня.

Випадки індійського варіанту у Великій Британії були зафіксовані в районах, включаючи Лондон, Болтон, Тайнсайд та Ноттінгем.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон не виключив повторного введення регіональних обмежень, сказавши, що цей варіант COVID-19 викликає занепокоєння.

У зв’язку з цим уряд планує запровадити додаткові заходи контролю, серед яких швидке тестування та відстеження, в районах, де спостерігається посилене поширення індійського штаму.

Раніше Джонсон анонсував наступний етап послаблення коронавірусних обмежень в Англії. В межах третьої фази виходу з локдауну з 17 травня людям уперше за кілька місяців буде дозволено зустрічатися в приміщенні групами до шести осіб або двома повними домогосподарствами.

У Вельсі та Шотландії також запроваджуються послаблення карантину з 17 травня, а у Північній Ірландії – з 24 травня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня в світі загалом від початку пандемії виявлено 161 838 102 випадки COVID-19. При цьому 139 658 123 особи одужали, 3 358 711 пацієнтів померли.

За даними ВООЗ, у 44 країнах світу виявили індійський штам коронавірусу B.1.617.