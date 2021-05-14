У світі виявили 161,8 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 14 травня в світі загалом від початку пандемії виявлено 161 838 102 випадки COVID-19, зокрема 3 358 711 летальних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer. Водночас кількість тих, хто вже одужали від хвороби, складає 139 658 123. Читайте також: Смертність від коронавірусу у США – найнижча за 10 місяців До першої трійки держав із найвищим рівнем захворюваності належать США (33 626 097), Індія (24 046 809) та Бразилія (15 436 827). Наразі найгірша епідеміологічна ситуація та найвищі добові показники приросту заражень коронавірусом спостерігаються в Індії.