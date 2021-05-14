В Україні за добу – ще 7 562 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу зареєстрували 7 562 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«7 562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зафіксовано 287 летальних випадків від коронавірусу, госпіталізували 2 195 осіб, одужали - 15 958 пацієнтів.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 143 448 осіб, з них 1 832 601 одужала, летальних випадків - 47 620.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) і Донецькій (445) областях.

Також Степанов поінформував, що за добу 13 травня в Україні щеплено проти коронавірусу 21 587 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 918 164 людини, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8 358 осіб.