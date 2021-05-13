Смертність від коронавірусу у США – найнижча за 10 місяців

Добова кількість смертей від хвороби COVID-19 у США знизилася в середньому приблизно до 600 осіб на день - найнижчий рівень упродовж останніх 10 місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Як зазначається, кількість померлих скоротилася у більш ніж половині штатів, а в деяких у певні дні досягає нульового показника.

Востаннє смертність внаслідок пандемії у США була настільки низькою на початку липня минулого року. Добова кількість померлих від COVID-19 досягла піку у середині січня, тоді в середньому помирало понад 3 400 осіб щодоби.

Водночас число нових підтверджених випадків захворювання в середньому впало до 38 000 щодоби, що є найнижчим показником з середини вересня.

Доктор Емеш Адалія, інфекціоніст з Університету імені Джона Гопкінса, сказав, що національна кампанія щеплень відіграла у цьому вирішальну роль.

"Ми фактично приручили вірус", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на сьогодні, у США зафіксовано 33 586 431 випадок захворювання на COVID-19, 597 785 смертей унаслідок недуги, 26 620 229 осіб здолали хворобу.