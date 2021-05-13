В Індії за добу – майже 363 тисячі випадків COVID, реальні дані можуть бути в 10 разів вищими

Індія повідомила про 362 727 нових випадків COVID-19 за минулу добу, утім справжня статистика може бути більшою в 10 разів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

Таким чином, загальне число заражень коронавірусом в Індії наразі становить 23 703 665. Це другий після США показник у світі.

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Водночас за минулу добу в країні зафіксовано 4 120 летальних випадків коронавірусу: загальне число померлих від хвороби в Індії досягло 258 351.

Зазначається, що стрімкому погіршенню епідеміологічної ситуації в країні дуже сприяє поширення коронавірусу у бідних сільських місцевостях. З огляду на це експерти наголошують, що реальні цифри хворих та померлих можуть бути в 10 разів вищими.

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Варто нагадати, що потужна друга хвиля пандемії в Індії розпочалася з лютого цього року. Медична система Індії наразі критично перевантажена.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 травня у світі підтверджено 161 091 539 випадків зараження COVID-19, зокрема 3 345 293 - летальні. Одужали 138 900 158 осіб.

Фото: AA