Держслужбовці США їдуть з Індії через сплеск коронавірусу

Держдеп США схвалив добровільний виїзд з Індії американських держслужбовців, які не пов'язані з надзвичайними ситуаціями, через різке збільшення випадків захворювання на COVID-19 у країні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається, минулого тижня департамент заявив, що члени сімей державних службовців США можуть добровільно залишити Індію.

За останні тижні Індією прокотилася смертельна друга хвиля коронавірусних інфекцій, що створило нестачу лікарняних ліжок та кисню для пацієнтів.

Держдеп рекомендував американцям не відвідувати Індію та сказав, що охочі виїхати повинні скористатися наявними комерційними перевезеннями.

Варто зазначити, що за офіційними даними, в Індії зафіксовано новий антирекорд добової смертності через коронавірус - 3 980 жертв. Загальне число інфікованих за весь час епідемії в країні сягнуло 21 077 410. Всього в країні з початку пандемії 230 168 жертв COVID.

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Загалом Індія посідає друге місце після США у світовій статистиці за кількістю випадків COVID-19.

За даними Worldometer, у світі станом на ранок 6 травня зафіксовано більш як 155,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,2 млн летальних, одужали вже понад 133,2 млн осіб.

Фото: АА