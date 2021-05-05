Делегація Індії на саміті G7 самоізолювалася через коронавірус

Делегація Індії, яка бере участь у зустрічі глав МЗС країн «Великої сімки» (G7) у Лондоні, пішла на самоізоляцію у повному складі після того, як у двох її представників виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що також пішов на самоізоляцію через можливе зараження коронавірусом.

«Як запобіжний захід, а також із поваги до інших я вирішив проводити свої зустрічі у віртуальному режимі. Так буде і з сьогоднішньою зустріччю G7», - написав він у Твітері.

Хоча Індія не є членом G7, але разом з представниками інших країн індійський міністр був запрошений на зустріч у середу.

Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 проходить у столиці Великобританії з 3 по 5 травня. Крім членів G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США, - Велика Британія також запросила на деякі зустрічі глав МЗС Австралії, Індії, Південної Африки і Південної Кореї.

Варто зазначити, що за офіційними даними, в Індії зафіксовано новий антирекорд добової смертності через коронавірус - 3 780 жертв. За добу в країні виявили 382 315 випадків зараження коронавірусом, загальне число інфікованих за весь час епідемії в країні сягнуло 20 665 148. Всього в країні з початку пандемії 226 188 жертв COVID.

Читайте також: Британія передасть Індії 1 тисячу апаратів ШВЛ

Загалом Індія посідає друге місце після США у світовій статистиці за кількістю випадків COVID-19.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 155 025 150 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 242 644 смерті, одужали 132 518 147 осіб.

Фото: Tim Hammond/Downing St