Голова уряду Індії відмовився від участі у саміті G7 через епідемію

Голова уряду Індії Нарендра Моді відмовився від особистої участі у саміті лідерів країн "Великої сімки" (G7) у Лондоні через важку ситуацію з поширенням коронавірусу в його країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of India.

Міністерство закордонних справ Індії у вівторок увечері подякувало за запрошення прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, однак, враховуючи ситуацію, що склалася з поширенням коронавірусу в країні, було вирішено, що індійський прем'єр-міністр не буде присутній на саміті особисто.

Хоча Індія не є членом G7, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надіслав спеціальне запрошення своєму індійському колезі для участі у заході.

Саміт G7 запланований на 11-13 червня та має відбутися у Корнуоллі (Велика Британія).

Як повідомлялося, ситуація з пандемією коронавірусу в Індії протягом останніх тижнів дуже загострилася. Країна посідає друге після США місце у світовій статистиці щодо поширення COVID-19, на сьогодні там зафіксовано 22 991 927 випадків коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі виявлено 160 080 091 випадок зараження коронавірусом, зокрема 3 324 912 летальних, одужали 137 817 318 осіб.