Україна надасть Індії гумдопомогу через ситуацію з COVID-19 – Зеленський

Президент Володимир Зеленський виступає за надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідемічну ситуацію з COVID-19.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, Зеленський зустрівся із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою.

«Вакцинація - це зараз питання номер один не тільки в Україні, а й в усьому світі. І тому я хочу подякувати Serum Institute та вам особисто, адже перші вакцини, які отримала Україна, були саме від вас», - зазначив Зеленський.

Президент побажав здоров’я народу Індії, де нині складна епідемічна ситуація через поширення COVID-19. Він наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги.

«Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України», - зазначив Зеленський.

Пунавала зі свого боку зазначив, що Індія вже поставила нашій країні півмільйона доз вакцини від коронавірусу. Він також запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, щойно індійський уряд відновить її експорт.

Президент також запропонував Пунавалі вивчити можливості співпраці Serum Institute of India та українських партнерів з метою спільної розробки та виробництва в Україні медпрепаратів, ліків та вакцин, зокрема й від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 7 травня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов обговорив з Пунавалою можливість збільшення кількості законтрактованої вакцини проти коронавірусу NovaVax з 10 млн доз до 15 млн.