В Індії новий антирекорд кількості випадків та смертей від COVID-19 за добу

В Індії зафіксували новий добовий антирекорд кількості випадків коронавірусу - 414 188 та 3915 смертей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

За тиждень кількість нових заражень склала 1,57 млн. Загалом за весь час пандемії коронавірусу в Індії зафіксували 21,49 млн випадків, через що країна опинилася на другій після США сходинці у світовій статистиці по COVID-19. Кількість летальних випадків сягнула 234 083.

Медексперти наголошують, що реальна кількість заражень та смертей в 5-10 разів перевищує офіційні дані.

Прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді критикують за те, що він не вжив відповідних заходів для придушення другої хвилі коронавірусу в країні та за затримку вакцинації.

Найбільшою проблемою у країні є відсутність кисню для заражених, а також недостатня кількість місць у лікарнях. Морги та крематорії не справляються з числом померлих.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі станом на ранок 7 травня зафіксували 156 696 833 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовано 3 269 661 випадок смерті, одужали 134 069 063 людини.

Фото: АА