Нафта дешевшає через COVID-кризу в Індії

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 14 травня, більш ніж на 2% через поглиблення коронавірусної кризи в Індії та часткове відновлення роботи ключового трубопроводу в США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $66,97 за барель, що на $0,08 (0,12%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,02 (0,03%) - до $63,80 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $67,05 та $ 63,82 відповідно.

Ведмежим сигналом для попиту на нафту стало поширення індійського штаму на сільські райони третього за величиною імпортера нафти в світі. Медичні працівники не можуть передбачити, коли показники захворюваності на COVID-19 вийдуть на плато, тому інші країни стривожені можливістю швидкого поширення нової варіації коронавірусу в усьому світі.

«Зростають побоювання, що невгамовне поширення коронавірусу в Індії та Південно-Східній Азії знизить попит на нафту. Однак є надія, що його вплив буде порівняно короткочасним, і в другій половині року ми побачимо стійке пожвавлення зростання попиту на нафту», - зазначають аналітики PVM.

Зниженню цін на нафту також сприяло відновлення роботи трубопроводу компанії Colonial Pipeline в США, операції якої зазнали хакерської атаки минулими вихідними.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 66,86 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 67,00 долара за барель, що на 5 центів нижче рівня закриття торгів ($67,05).