Нафта дешевшає після підйому цін до максимальних рівнів

Ціни на нафту знижуються в четвер, 13 травня, після підйому до максимальних рівнів з березня днем ​​раніше на тлі оптимістичних прогнозів попиту у другому півріччі і даних Міністерства енергетики США про зниження запасів палива.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $68,64 за барель, що на $0,98 (1%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $65,38 за барель, що на $0,7 (1,06%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $69,32 і $66,08 відповідно.

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Попит на нафту вже перевищує пропозицію, і очікується, що дефіцит буде рости, навіть якщо Іран збільшить експорт, йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікованому 12 травня. МЕА прогнозує, що світове споживання нафти у 2021 році знизиться на 5,4 млн барелів на добу (б/д). Це на 270 млн б/д нижче, ніж у попередньому звіті агентства.

ОПЕК раніше зберегла оцінку світового споживання рідких вуглеводнів у 2020 році і прогноз на 2021 рік у порівнянні зі своїм попереднім щомісячним звітом. Як зазначається у свіжому звіті, у 2021 році попит, як очікується, зросте на 6 млн б/д - до 96,5 млн б/д.

Як свідчать дані щотижневої доповіді міністерства енергетики країни, опубліковані в середу, комерційні запаси нафти у США минулого тижня зменшилися на 426 тис. барелів. Товарні запаси бензину зросли на 378 тис. барелів. Комерційні запаси дистилятів знизилися на 1,73 млн барелів.

Проте, у світі зростає стурбованість у зв'язку з ситуацією в Індії, другій за чисельністю населення країні у світі, де в в сільській місцевості вирує особливо небезпечний різновид коронавірусу. Медичні працівники досі не можуть сказати напевно, коли саме нова хвиля інфекції вийде на плато, а інші країни стурбовані можливістю передачі індійського штаму по всьому світу.

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Дефіцит палива на південному сході Сполучених Штатів загострюється через шість днів після закриття трубопроводу Colonial, найбільшої мережі продуктовопроводів у найбільшому світовому споживачі нафти. Оператор продуктопроводу, що зазнав кібератаки з боку хакерської групи DarkSide, заявив, що сподівається запустити більшу частину мережі до кінця цього тижня.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановленп ​​на рівні 68,42 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 68,96 долара за барель, що на 36 центів нижче за рівень закриття торгів ($69,32).

Фото: ОАО