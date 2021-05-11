Конфіскований у Курченка нафтопереробний завод передали в управління АРМА

Київський райсуд Одеси ухвалив рішення про передачу майнового комплексу ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» і ТОВ «Енергія і газ Україна» в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.

"До Київського райсуду Одеси надійшло клопотання про передачу речових доказів у кримінальному провадження в управління (АРМА - ред). За версією слідства, у період з 2012 року по лютий 2014 року (група - ред.) підозрюваних організувала придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній у підприємств- виробників та постачальників з різних країн світу, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств", - йдеться у повідомленні.

При цьому підозрювані організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо.

Зазначається, що внаслідок цих дій державі спричинено збитків у вигляді несплати митних платежів на суму понад 2,6 млрд грн.

Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про передачу АРМА для подальшого управління речові докази, які належать ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» і ТОВ «Енергія і газ Україна».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя задовольнив його частково. Серед речових доказів – нерухоме майно, рухоме майно та земельні ділянки, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та вул. Шкодова гора, 1/1, крім житлових квартир.

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Варто зауважити, що 2 березня 2021 року колегія суддів Кропивницького апеляційного суду ухвалила постанову про скасування рішення Суворовського райсуду Одеси від 19 червня 2017 року про спецконфіскацію ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" вартістю 5 млрд грн, що було визнано знаряддям злочину в масштабних схемах бізнесмена-втікача Курченка і передано Фонду держмайна України.