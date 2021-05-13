Атакований хакерами американський трубопровід відновив роботу
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, передає Укрінформ.
«Компанія Colonial Pipeline ініціювала відновлення роботи трубопроводів сьогодні приблизно о 17:00 за східноамериканським часом (0:00 за Києвом – ред.)», - зазначається в повідомленні.
При цьому вказується, що «знадобиться кілька днів, аби ланцюжок поставок продукції нормалізувався».
У компанії попередили, що деякі регіони можуть і надалі відчувати перебої з пальним. Тож заявили про готовність здійснити максимальні поставки в межах безпечних обсягів.
Colonial Pipeline подякувала власному персоналу за швидкі дії, а також Білому дому та низці відомств за постійну підтримку.
Як повідомляв Укрінформ, 7 травня найбільший постачальник пального у східній частині США компанія Colonial Pipeline заявила про призупинення роботи своїх трубопроводів унаслідок хакерської атаки. Це спричинило підвищення цін на пальне, а також паніку серед населення
Невдовзі ФБР заявило про причетність до атаки хакерського угруповання DarkSide, пов’язаного з РФ.
Компанія Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного пального та інших нафтопродуктів з нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів на сході та півдні США. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі країни.
Фото: Getty Images