Атакований хакерами американський трубопровід відновив роботу

Один з найбільших у США постачальників палива - компанія Colonial Pipeline заявила про відновлення роботи після масштабної хакерської атаки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, передає Укрінформ.

«Компанія Colonial Pipeline ініціювала відновлення роботи трубопроводів сьогодні приблизно о 17:00 за східноамериканським часом (0:00 за Києвом – ред.)», - зазначається в повідомленні.

При цьому вказується, що «знадобиться кілька днів, аби ланцюжок поставок продукції нормалізувався».

У компанії попередили, що деякі регіони можуть і надалі відчувати перебої з пальним. Тож заявили про готовність здійснити максимальні поставки в межах безпечних обсягів.

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Colonial Pipeline подякувала власному персоналу за швидкі дії, а також Білому дому та низці відомств за постійну підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня найбільший постачальник пального у східній частині США компанія Colonial Pipeline заявила про призупинення роботи своїх трубопроводів унаслідок хакерської атаки. Це спричинило підвищення цін на пальне, а також паніку серед населення

Невдовзі ФБР заявило про причетність до атаки хакерського угруповання DarkSide, пов’язаного з РФ.

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Компанія Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного пального та інших нафтопродуктів з нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів на сході та півдні США. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі країни.

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