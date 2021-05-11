Після хакерської атаки на трубопровід у США дорожчає бензин

Після хакерської атаки на найбільший у США трубопровід компанії Colonial Pipeline постачання пального у деяких частинах країни станом на 11 травня ще більше скоротилося.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, це викликає стурбованість з приводу ймовірного зростання цін на пальне напередодні літнього сезону.

Компанія Colonial Pipeline заявила, що працює над тим, аби до кінця тижня поновити роботу, зупинену минулої п'ятниці.

Попит на пальне на південному сході США, у регіоні, що значно залежить від системи Colonial Pipeline, вже зріс, оскільки споживачі побоюються ймовірного дефіциту.

Американська автомобільна асоціація заявила, що середня ціна на бензин в країні зросла на 6 центів протягом тижня, до 2,96 долара за галон, і це найвищий рівень з травня 2018 року та наближається до максимуму з 2014 року.

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Як повідомляв Укрінформ, у ФБР вважають, що хакерське угруповання DarkSide, пов’язане з РФ, може бути причетним до масштабної кібератаки на найбільшу у США трубопровідну компанію Colonial Pipeline.

Компанія дізналася про кібератаку у п'ятницю, 7 травня. Це призвело до припинення її операцій.

Хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах та серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати вони погрожують витоком даних.

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Компанія Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного пального та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.