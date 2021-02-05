ВООЗ закликає фармкомпанії поділитися потужностями з виробниками вакцин

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав фармакологічні компанії надати свої потужності виробникам вакцин від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Гебреісус наголосив, що світу потрібне масштабне нарощування виробництва вакцин. Він нагадав, що нещодавно компанія Sanofi надала свої потужності для виробництва вакцини від коронавірусу виробнику Pfizer/BioNTech.

"Ми закликаємо інші компанії слідувати цьому прикладу", - зазначив він.

За словами гендиректора ВООЗ, це дозволить негайно використати виробничі потужності, які простоюють, та допоможе створити додаткові виробничі бази, особливо в Африці, Азії та Латинській Америці.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 лютого, у світі виявлені 105 421 338 випадків COVID-19, зокрема 2 294 523 – летальних, одужали 77 096 793 особи.