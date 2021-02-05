У світі зафіксували понад 105,4 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 5 лютого зафіксовано більш як 105,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 105 421 338 випадків COVID-19, зокрема 2 294 523 – летальних, одужали 77 096 793 особи.

З початку нової доби зафіксовано 21 857 нових випадків, з них 13 575 у Мексиці. Загинуло 1 859 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (27 273 890), Індія (10 803 533), Бразилія (9 397 769), Росія (3 917 918), Велика Британія (3 892 459).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 1 232 246 випадків захворювання на COVID-19.