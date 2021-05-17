Від понаднормової роботи вмирають за рік сотні тисяч людей - ВООЗ

Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я свідчить, що понаднормова робота призводить до смерті сотень тисяч людей на рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Робота 55 і більше годин на тиждень - серйозна небезпека для здоров'я», - заявила директор Департаменту навколишнього середовища, зміни клімату та здоров'я ВООЗ Марія Нейра.

Спільне дослідження, проведене ВООЗ та Міжнародною організацією праці, охоплює період 2000-2016 років і не включає пандемію COVID-19. Водночас офіційні особи ВООЗ заявили, що масовий перехід на віддалену роботу і глобальний економічний спад в результаті надзвичайної ситуації з коронавірусом, можливо, тільки погіршив негативну тенденцію, пов'язану з перепрацюванням.

Дослідження показало, що у 2016 році тривалий робочий день став причиною смерті 745 тис. людей в результаті інсульту та ішемічної хвороби серця. Це майже на 30% більше, ніж 2000 року. Більшість жертв (72%) були чоловіками середнього і старшого віку.

Найбільше від перепрацювання постраждали люди, які живуть у Південно-Східній Азії і регіоні Західної частини Тихого океану.

В цілому дослідження, що базується на даних зі 194 країн, показало, що тривалість роботи 55 і більше годин на тиждень на 35% підвищує ризик інсульту і на 17% - ризик смерті від ішемічної хвороби серця у порівнянні з 35-40 загальноприйнятими робочими годинами на тиждень .

За словами технічного фахівця ВООЗ Френка Пега, обмеження робочого часу було б вигідно для роботодавців, оскільки вже неодноразово доведено, що це збільшує продуктивність праці.

«Це дійсно розумний вибір - не збільшувати тривалість робочого дня в умовах економічної кризи», - сказав він.